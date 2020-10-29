الامارات | خالد إسماعيل: منحوني 70 هدفاً فقط بعد خدمة 17 عاماً في الملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد إسماعيل: منحوني 70 هدفاً فقط بعد خدمة 17 عاماً في الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكك النجم السابق لنادي النصر والمنتخب الوطني، خالد إسماعيل، في صحة الإحصاءات المتداولة في الشارع الرياضي، والخاصة بعدد الأهداف التي يسجلها اللاعبون، خلال مسيرتهم في الملاعب الإماراتية. وقال عن نفسه: «منحوني 70 هدفاً فقط، بعد خدمة 17 عاماً في الملاعب»، مؤكداً أنها غير صحيحة، ولا تستند إلى مصادر رسمية أو أي أسس علمية.

وقال خالد إسماعيل، لـ«الإمارات اليوم»: «لا أعرف حقيقةً الجهة التي ذكرت هذا الرقم، لكن أنا على قناعة كاملة بأن عدد أهدافي مع العميد يزيد على ذلك بكثير». وكان خالد إسماعيل (رأس حربة) في هجوم العميد، ولُقّب بـ«الرأس الذهبية». ولعب أول مباراة رسمية مع النصر ضد الشارقة في 1983، قبل أن يعتزل سنة 2000. وكان ضمن تشكيلة المنتخب، الذي شارك للمرة الوحيدة في نهائيات كأس العالم (إيطاليا 1990)، وسجل أول هدف للإمارات في المونديال.

وأضاف: لو فندنا مسيرتي، الممتدة لنحو 17 عاماً مع العميد، وقلت إنني سجلت في كل موسم سبعة أهداف فقط، لكانت حصيلة أهدافي 119 هدفاً، على أقل تقدير، ولم أبالغ في هذا الرقم، كوني سيطرت لمواسم عدة على عرش هدافي النصر. وأوضح: ما أتحدث عنه يجب أن يكون نقطة انطلاقة لوضع أرشيف دقيق يسرد تاريخ كل لاعب، دولياً ومحلياً. وتابع: من المعروف أن فهد خميس سجل 165 هدفاً، خلال مسيرته الكروية، وظل محتفظاً بهذا الرقم منذ أن اعتزل وحتى الوقت الحالي، لكني على ثقة أن أهداف مهاجم الوصل السابق تزيد بكثير، لأنه خلال فترة دفاعه عن ألوان الفهود كان سابقاً لعصره وجيله على الصعيد التهديفي، وسجل أهدافاً أرى أنها تزيد على هذا العدد. وزاد بقوله: حتى على الصعيد الدولي، هناك عدم وضوح في الأرقام الخاصة بعدد المباريات والأهداف الخاصة باللاعبين السابقين، خصوصاً «جيل 90»، والدليل على ذلك الجدل المتجدد في كل مرة يسجل فيها مهاجم الجزيرة، حالياً، علي مبخوت، أهدافاً مع المنتخب، فتبدأ المقارنة مع الأسطورة عدنان الطلياني.

وقال مهاجم النصر السابق إن التاريخ الحافل للكرة الإماراتية، عبر سنواتها الطويلة، لا يصح أن يكون عُرضة للجدل أو الاختلاف.

وأوضح: «دعوتي نابعة من أمرين مهمين: الأول أن حفظ تاريخ الأساطير حق أصيل لهم، يتباهون به بعد اعتزالهم، ولذويهم ومحبيهم، الثاني لكي يكون دافعاً للأجيال الجديدة للتمحيص في الأرشيف ليسيروا على الدرب نفسه، وحافزاً لهم للإبداع والتألق».

خالد إسماعيل في أرقام

■ تاريخ الميلاد: 25-12-1965.

■ الانضمام إلى النصر: 1977.

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■ أول مباراة مع الفريق الأول: ضد الشارقة 1983.

■ الاعتزال: 2000.

■ المباريات الدولية: 93.

■ المباريات المحلية: 612.

■ الألقاب: الدوري: 1985-1986.

• فهد خميس سجل 165 هدفاً، خلال مسيرته الكروية.. وأرقامه تزيد على ذلك بكثير.

• هناك عدم وضوح في أرقام المباريات والأهداف، خصوصاً للاعبي «جيل 90».

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