الامارات | 100 ألف درهم جوائز سباق حتا لقوارب التجديف

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شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف درهم جوائز سباق حتا لقوارب التجديف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لسباق قوارب التجديف واقف (نحن نجدف من أجل حتا)، الذي يقام للمرة الأولى في بحيرة سد حتا، غداً، عن رصد مبلغ 100 ألف درهم كإجمالي جوائز للمشاركين. وقال بيان صحافي: «ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السباق ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2020-2021 بالتزامن مع (تحدي دبي للياقة)، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبالتنسيق مع شركة حتا للمغامرات وحتا كاياك ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، وكذلك الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في مدينة حتا».
وتلقت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية العديد من طلبات المشاركة في السباق، حيث أعلن النادي عن فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة في ثلاث فئات مختلفة الأولى للرجال لمسافة (3 كلم)، والثانية للسيدات (3 كلم)، والثالثة لفئة الناشئين والناشئات لمسافة كيلومتر واحد. ومن المنتظر أن يبدأ البرنامج الزمني للحدث عند الثانية ظهراً باستكمال التسجيل، ثم حضور الاجتماع الفني، ومن ثم انطلاق مراحل المنافسات.
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