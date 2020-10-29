الامارات | «العزيزة» تظفر بكأس الوثبة في بلجيكا

شكرا لقرائتكم خبر عن «العزيزة» تظفر بكأس الوثبة في بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّجت الفرس «العزيزة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بطلة لكأس الوثبة ستاليونز بمضمار غلين في بلجيكا، أول من أمس، ضمن فعاليات النسخة الـ12 من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة سباق الوثبة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي. وقال بيان صحافي: «تفوقت (العزيزة) ابنة (منجز) والفرس (قصيلي ثابت) بإشراف جيمس أوين، وبقيادة ستيف هيلين، بفارق كبير عن وصيفها (الزاركا) بقيادة جوري بوغارتس، فيما جاء في المركز الثالث (مايسشون دي بيبول) بقيادة جاري سانشيز».

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