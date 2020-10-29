الامارات | اتحاد الكرة يستضيف معسكرات طاجيكستان ولبنان وسورية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستضيف معسكرات طاجيكستان ولبنان وسورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف اتحاد الكرة، خلال الفترة المقبلة، معسكرات ثلاثة منتخبات آسيوية، من 4 إلى 18 نوفمبر المقبل. ويتعلق الأمر بمنتخبات: طاجيكستان، وسورية، ولبنان. تأتي الاستضافة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك في بيان صحافي، أمس، حيث تؤدي المنتخبات الثلاثة تدريباتها في ملاعب مختلفة، إلى جانب خوضها مباريات دولية ودية، استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، المقررة العام المقبل.

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