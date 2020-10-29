الامارات | استئناف تدريبات «الجوجيتسو» 3 نوفمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تدريبات «الجوجيتسو» 3 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الجوجيتسو، أمس، استئناف التدريبات في مركز التدريب التابع لـ(جوجيتسو أرينا)، يوم 3 نوفمبر المقبل، تزامناً مع يوم العلم، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، وتأكيد الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والتدابير الاحترازية. وتقتصر التدريبات في الأسبوع الأول، على لاعبي الأندية من فئة الكبار فقط، على أن يتم إفساح المجال أمام بقية اللاعبين في الأسبوع التالي، مع التشديد على أهمية الالتزام بشروط الانضمام لمركز التدريب. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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