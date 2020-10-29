الامارات | اتحاد السلة يدرس إقامة الدوري على مجموعتين حسب المناطق الجغرافية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يدرس إقامة الدوري على مجموعتين حسب المناطق الجغرافية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأمين العام لاتحاد السلة، سالم المطوع، عن أن الاجتماع الذي عقده الاتحاد مع مجلس أبوظبي الرياضي، وممثلي أندية الوحدة والجزيرة والعين وبني ياس والظفرة، خلص إلى وضع سيناريو إقامة الموسم الجديد لدوري السلة من مجموعتين بحسب المناطق الجغرافية.

وقال إن هذا الخيار، الذي يدرسه الاتحاد حالياً، وسيبت فيه خلال الأيام المقبلة، يقضي بمجموعة أولى تضم أندية دبي والشارقة، ممثلة بشباب الأهلي، والوصل، والنصر، والشارقة والبطائح، وتنطلق مبارياتها في 7 نوفمبر المقبل، على أن تنطلق مباريات المجموعة الثانية بعدها بأسبوع وتضم أندية أبوظبي: بني ياس والجزيرة والوحدة والعين والظفرة.

وقال المطوع، لـ«الإمارات اليوم»: الاجتماع جاء مثمراً للغاية، وتناول جميع العقبات التي تواجه المنافسات الرياضية في ظل جائحة «كورونا».

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وأضاف: «تضمن الاجتماع وضع سيناريوهات ومقترحات لكيفية انطلاق الموسم الجديد 2020-2021، والصعوبات التي تواجهها الأندية جراء السفر والتنقل، وحتى توافر الصالات التي يمكن أن تستضيف المباريات، خصوصاً لدى أندية أبوظبي، ليخلص إلى وضع مقترحات عدة وبناءة، سيدرسها الاتحاد بعناية، خلال الأيام المقبلة، قبل البت فيها».

• المجموعة الأولى تضم أندية الشارقة ودبي.. والثانية تضم أندية أبوظبي.

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