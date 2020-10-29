شكرا لقرائتكم خبر عن «إقامة دبي» تُطلق «ساعة رياضة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم المجلس الرياضي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مبادرة «ساعة رياضة» لموظفي الإدارة بهدف تحفيزهم على ممارسة الرياضة، وتعزيز مبدأ الروح الرياضية بينهم. وقال بيان صحافي: «شملت المبادرة سلسلة من الأنشطة الرياضية، منها المشي والجري والدراجات الهوائية وغيرها من الأنشطة المتنوعة. بالإضافة إلى تخصيص صالات رياضية لممارسة التمارين البدنية، التي تضم مختلف أنواع الأجهزة والمعدات الرياضية». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «إقامة دبي» تُطلق «ساعة رياضة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.