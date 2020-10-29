شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: نادي الزمالك يتعرض للهدم لصالح قوى داخلية وخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن النادي يتعرض للهدم لصالح قوى داخلية وخارجية وليس لصالح النادي الأهلي.

وأضاف «منصور»، في فيديو نشره عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «أتحدث بكل ألم وحسرة وحزن، نادي الزمالك نادي الكرامة والوطنية، نادي له تاريخ عريق زي الأهلي بالظبط هرمين كبار، في نادي بيتهد دلوقتي، ومش لصالح الأهلي، ولكن لصالح قوى داخلية وخارجية».

وتابع: «استلمت النادي فيه 600 جنيه ومديون بحوالي نصف مليار، سددت كل إللي عليه، ضرائب وتأمينات ووزارة الإسكان ولاعبين سابقين وحاليين، إللي بيحصل بقى زايد عن حده».

وكانت لجنة التسوية والتحكيم في اللجنة الأولمبية قد أصدرت حكما، الأربعاء، ببطلان لائحة الزمالك وما ترتب عليها من آثار، كما قررت اللجنة الأولمبية قبل أسابيع إيقاف رئيس الزمالك 4 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه.

Advertisements