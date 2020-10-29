«هاتريك» راشفورد يمنح مانشستر يونايتد فوزًا كبيرًا على لايبزيج

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزًا كبيرًا على لايبزيج الألماني بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.
سجل خماسية يونايتد كل من ماسون جرينوود، في الدقيقة 21، وماركوس راشفورد، «هاتريك» في الدقائق 74 و78 و90، ونيمانيا ماتيتش، في الدقيقة 34، ومارسيال، في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.
ورفع يونايتد رصيده بهذا الفوز إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد لايبزيج عن النقطة الثالثة في المركز الثالث، خلف باريس سان جيرمان الذي يتساوى معه في الرصيد، بينما يأتي في المؤخرة فريق إسطنبول باشاك شهير، بلا نقاط.
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