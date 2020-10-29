شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يقود برشلونة للفوز على يوفنتوس بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
نجح برشلونة في تحقيق الفوز على مضيفه يوفنتوس بهدفين مقابل لاشئ، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.
وعلى ملعب أليانز ستاديوم، نجح عثمان ديمبيلي في تسجيل هدف تقدم برشلونة، مستغلًا تمريرة رائعة من ليونيل ميسي، في الدقيقة 14، وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة تمكن ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء.
وأضاف برشلونة بهذا الفوز 3 نقاط جديدة إلى رصيده ليواصل صدارة المجموعة بـ6 نقاط، فيما يتوقف رصيد يوفنتوس عند 3 نقاط.
وضمن منافسات نفس المجموعة تعادل فريقا فرينكفاروزي المجري ودينامو كييف الأوركراني بهدفين مقابل مثليهما، ليحصد كلا الفريقين أولى النقاط في مشوار دور المجموعات.
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