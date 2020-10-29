شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبدالمنعم: الأهلي اختلف مع موسيماني بسبب خبراته الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شريف عبدالمنعم، نجم الأهلي السابق، إن الفريق الأحمر ظهر بشكل مختلف وتطور مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، منذ قدومه، مشددًا على أن المارد الأحمر تغير في كل شيئ.
وأضاف عبدالمنعم، في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «موسيماني يملك خبرة داخل قارة أفريقيا، والأهلي مستواه اختلف كثيرًا معه والدليل مباراتي الوداد المغربي ولديه إمكانيات وتركيز كبير أثناء المباراة».
وأضاف: «الهدف الأول للنادي الأهلي هو الحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا، والخطيب يقوم بمجهود غير طبيعي مع الفريق سواء باستقدام المدرب أو تنفيذ قرارات حاسمة».
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