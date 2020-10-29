شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يرد على أنباء إيقافه 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد جمال، مقدم برنامج «زملكاوي» على قناة الزمالك الرسمية، حقيقة صدور قرار بإيقافه ٣ شهور من المجلس الأعلى للإعلام بعد قرارها بايقاف البرنامج لمدة أسبوعين.
وقال أحمد جمال في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «كل ما يثار عن إيقافي ٣ شهور لا أساس له من الصحة، وكلها شائعات مغرضة يروجها بعض الكتائب الإلكترونية التي تهدف لإسقاط نادي الزمالك».
وطالب «جمال» المتربصين والمغرضين برفع أياديهم عن الزمالك وإدارته وإعلامه، مؤكدًا أن ما لمسه من دعم ومساندة من جمهور الزمالك وسام على صدره.
وأضاف: «لن أتراجع عن قراراتي وقناعاتي أن الزمالك يتعرض لحرب شرسة هدفها إخراج لاعبيه عن تركيزهم قبل نصف نهائي أفريقيا».
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