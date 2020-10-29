شكرا لقرائتكم خبر عن سيرجيو راموس يُعادل رقم كاسياس التاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادل سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، رقم الحارس الأسطورى، إيكر كاسياس، فى دورى أبطال أوروبا.

فبحسب الموقع الرسمى للنادى الملكى، أصبح الدولى الإسبانى أكثر لاعب شارك فى مواسم متتالية بدورى الأبطال، مع ريال مدريد، برصيد 16 موسما، بالشراكة مع كاسياس. ويليهما فى الترتيب الإسبانى فرانشيسكو باكو خينتو، الذى لعب 15 موسمًا بقميص الميرينجى فى البطولة القارية الكبرى.

وجاء الظهور الرسمى الأول لراموس مع الريال، فى دورى الأبطال، ضد أولمبيك ليون فى سبتمبر 2005.

وساهم راموس فى تتويج فريقه بلقب البطولة 4 مرات، كما يعتبر القائد الوحيد لريال مدريد، الذى توج فى 3 أعوام متتالية (2016، 2017، 2018).

وشارك قلب دفاع لاروخا فى 125 مباراة مع الميرينجى، فى دورى الأبطال، مسجلًا 13 هدفًا، ومحققًا 76 انتصارًا، فى المركز ثانى خلف إيكر كاسياس صاحب الـ90 فوزًا. وساهم راموس فى التعادل خارج القواعد (2-2) مع بوروسيا مونشنجلادباخ، ضمن ثانى جولات دور مجموعات دورى الأبطال.

Advertisements