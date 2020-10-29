شكرا لقرائتكم جمال حمزة: الزمالك عليه ترك الاستحواذ للرجاء .. ومستوى كوكا محير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى جمال حمزة نجم الزمالك السابق، أن مباراة الرجاء صعبة والظروف التي مر بها الزمالك كانت صعبة ولكن لاعبي الزمالك عودتنا على الظهور بشكل قوي في المباريات ويكونوا رجالا في المباراة، وبنسبة 70% المباراة محسومة والرجاء ليس من الفرق التي ترعبنا سواء هي أو الوداد.

قال خلال تصريحات تلفزيونية: "أتمنى يكون الرجاء لديه مجازفة واندفاع هجومي لأن ذلك سيزيد من حماس لاعبي الزمالك في موقعة الإياب بنصف النهائي، متابعا: الزمالك عليه ترك الاستحواذ للرجاء المغربي لأنه سينزل المباراة بكل حماس ، والرجاء لديه مشكلة أنه لا يتدرب بانتظام في الفترة الأخيرة بسبب إصابات كوررونا في صفوف الفريق والزمالك عندما يدافع جيدا يكسب المباراة.

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شدد: شخصية محمد أبو جبل شهدت نضوج وثقة في أدائه وهناك تنافس قوي بينه وبين محمد الشناوي على حراسة مرمى منتخب مصر".

أوضح: متعجب من أحمد حسن كوكا يقدم مستويات قوية مع الفرق التي لعب لها ويسجل أهداف صعبة وفي فرق كبيرة ولكن مع المنتخب لا يكون مؤثر.