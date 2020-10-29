شكرا لقرائتكم علي غزال: منتخب مصر لم يتواصل معي.. وأنوي العودة لمصر الموسم المقبل. ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علي غزال لاعب لاريسا اليوناني أن عقده مع لاريسا اليوناني ينتهي بنهاية الموسم الحالي ، وعن تجربته مع النادي أوضح: "كنت سعيد بتواجد مع النادي قبل أن تظهر المشاكل المالية لذا بدأت التفكير في العودة إلى مصر في الفترة القادمة".

قال خلال تصريحات تلفزيونية: "اللعب في وسط الملعب هو المركز المفضل لي عن اللعب في مركز المساك واضطريت للعب في مركز المساك مع شوقي غريب بسبب الأزمة في خط الدفاع".

أردف: "لم يتواصل معي أحد من جهاز منتخب مصر وأتمنى التواصل معي في الفترة القادمة وأعود إلى منتخب مصر، مضيفا: "قد يكون أمام جهاز المنتخب حسابات معينة في اختيارات اللاعبين لذا لم أكن ضمن حساباتهم".