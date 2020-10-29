شكرا لقرائتكم خبير لوائح: حكم بطلان لائحة الزمالك "أول درجة"..والطعن خلال 40 يومًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن حكم مركز التسوية والتحكيم الخاص ببطلان لائحة نادي الزمالك ليس نهائيًا وأنه من أول درجة مضيفا:" قرار بطلان لائحة نادي الزمالك غير نهائي وسيتم الطعن عليه من جانب مسؤولو القلعة البيضاء لأنه حكم أول درجة وهو ما أكدته اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة".

تابع: " من حق النادى، الطعن خلال 40 يوما من اليوم على حكم مركز التسوية والتحكيم وفقا للمادة 92 مكرر بلائحة النظام الاساسى من مركز التسوية.

وأوضح خبير اللوائح، أنه بموجب قرار 2/218 والذى ينص على أنه بمجرد الطعن بالاستئناف خلال 40 يوما يتم إيقاف حكم أول درجة .

أكد طلال عبد اللطيف، أن ما حدث اليوم فى قرار مركز التسوية ببطلان لائحة نادي الزمالك يأتي بسبب وجود عوار فى القوانين الرياضية.

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وقال عبد اللطيف،"قرار مركز التسوية والتحكيم ببطلان لاحئة الزمالك متوقع وحذرت من فترة طويلة من وجود عوار فى القوانين الرياضية ولكن لم أحد يتحرك".

وأضاف: "أى تعديل فى لائحة أى نادي خلال الجمعية العمومية يعتبر باطلة وهذا منصوص عليه والجميع يعرفه وهو ما فعله الزمالك".

أكد خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن تعديل اللائحة لأى نادي يجب أن يتم فى جمعية عمومية غير عادية وليست عادية متابعا :" مركز التسوية والتحكيم استند على البند 43 فى لائحة الزمالك، وأى لائحة يتم تعديلها يجب أن تتم فى جمعية عمومية غير عادية وإذا تمت فى جمعية عمومية عادية تعد باطلة ومخالفة".

وواصل: "مهام الجمعية العمومية الغير عادي هي إعداد اللوائح، والمادة 43 فى لائحة الزمالك تؤكد ذلك ولذلك أصبحت اللائحة غير مصدق بها على الإطلاق".