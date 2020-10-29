شكرا لقرائتكم شريف عبد المنعم: سأشجع الزمالك أمام الرجاء المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شريف عبدالمنعم، نجم الأهلي السابق، تشجيعه لنادي الزمالك خلال مباراة الرجاء المقبلة، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقال عبدالمنعم، فى تصريحات تلفزيونية: "الزمالك يملك فريق كبير ولديه لاعبين كبار يملكون إمكانيات فنية عالية للغاية، وسيتخطي الرجاء المغربي بسهولة والنهائي محسوم سيكون بين القلعة البيضاء والنادي الأهلي".

وأضاف: "زيزو وبن شرقي نقاط قوة لنادي الزمالك داخل الملعب ولديهم تركيز عالي، إلى جانب أوباما على الرغم من تذبذب مستواه ولكنه يمنح الأفضلية للفريق الأبيض".

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أكد شريف عبدالمنعم، أن الفريق الأحمر ظهر بشكل مختلف وتطور مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، منذ قدومه، مشددًا على أن المارد الأحمر تغير فى كل شييء متبعا :"موسيماني يملك خبرة داخل قارة أفريقيا، والأهلي مستواه اختلف كثيرًا معه والدليل مباراتي الوداد المغربي ولديه إمكانيات وتركيز كبير أثناء المباراة".

وأضاف: "الهدف الأول للنادي الأهلي هو الحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا، والخطيب يقوم بمجهود غير طبيعي مع الفريق سواء باستقدام المدرب أو تنفيذ قرارات حاسمة".