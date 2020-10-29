الارشيف / اخبار الرياضه

أحمد شوبير يكشف آخر تطورات إصابات الأهلى وموقفهم من النهائي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم أحمد شوبير يكشف آخر تطورات إصابات الأهلى وموقفهم من النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير، موقف إصابات النادى الأهلى الحالية وموقف اللاعبين من مواجهة طلائع الجيش ومواجهة نهائي بطولة أفريقيا.

وقال الإعلامى أحمد شوبير خلال تقديمة برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "قفشة جاهز لمواجهة طلائع الجيش بعد المشاركة في جزء من المران، واللى أكيد موسيمانى مش هيدفع به وسيدفع باللاعبين الشباب واللى مش بتشارك وهيحافظ عليه".

وأضاف شوبير: "محمد الشناوى لن يتواجد مع الأهلى أمام طلائع الجيش ويتم تجهيزه لنهائى دورى أبطال أفريقيا، وعلى معلول لسه أمامه ليوم الجمعة المقبل أو بعدها بشوية ولن يتواجد في مباراة طلائع الجيش والأهلى مش مستعجل عليه خالص وعلى في فورمة كويس تمنحه القدرة على المشاركة في أي وقت".

Advertisements

وتابع شوبير: "لو نهائي دورى أبطال أفريقيا يوم 6 نوفمبر ومتأجلش مستحيل رامى ربيعة يلحق المباراة، بينما محمد محمود لم يظهر حتى الآن في الأهلى منذ إجراء العملية، وكريم نيدفيد يجاهد من أجل العودة مرة أخرى للملاعب".

واختت شوبير: "سعد سمير أمامه أسبوعين ليكون جاهز بدنية وفنيا للعودة للملاعب ومحبش يدخل اليومين دول علشان التمرين قوى جدا وهو مش مقيد فمنتظر انتهاء بطولة أفريقيا للدخول مع الفريق".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد شوبير يكشف آخر تطورات إصابات الأهلى وموقفهم من النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا