شكرا لقرائتكم بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلى استعارة أحمد فتحى للمشاركة بنهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هانى سعيد المدير الرياضى لفريق بيراميدز، عن حقيقة طلب الأهلى استعارة أحمد فتحى للمشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له 6 نوفمبر المقبل ولم يتحدد طرفه الأخر في انتظار لقاء الإياب بين الزمالك والرجاء المغربي.

ونفي المدير الرياضي لبيراميدز طلب مسئولي النادي الأحمر ياستعارة أحمد فتحى للمشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا مؤكدا أن عقد الجوكر ينتهى 31 أكتوبر الجاري وسيرتدي اللاعب قميص بيراميدز وسيتم تقديمه في مؤتمر صحفى.

Advertisements

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر الثاني المقبل بدلا من 4 من نفس الشهر وينتهي الدوري بنهاية شهر أكتوبر في أطول موسم في تاريخ البطولة المصرية واكد مسئولو الجبلاية في بيان رسمي أن قراره جاء بناء على رغبة جميع الأندية الحاضرة لاجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد و مندوبي أندية الدوري الممتاز الذي عقد اليوم.

ورغم قرار التمديد إلا أن غياب أحمد فتحي لاعب الأهلي المنتقل لبيراميدز، عن نهائي دوري الأبطال لا تغيير فيه، لا سيما أن عقده ينتهي مع الأهلي رسميا في 31 أكتوبر الجاري.