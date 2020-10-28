شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال.. برشلونة يتقدم على يوفنتوس بهدف في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أنهى فريق برشلونة الشوط الأول من مباراته مع مضيفه يوفنتوس متقدمًا بهدف مقابل لاشئ، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب أليانز ستاديوم، نجح عثمان ديمبيلي في تسجيل هدف تقدم برشلونة، مستغلًا تمريرة رائعة من ليونيل ميسي، في الدقيقة 14.