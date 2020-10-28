شكرا لقرائتكم خبر عن الشوالي يحتفل بعيد ميلاد الخطيب على هامش مباراة برشلونة ويوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل المعلق التونسي عصام الشوالي بعيد ميلاد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك خلال تعليقه على مباراة برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي الجارية الاآن بدوري أبطال أوروبا ويحتفل محمود الخطيب يوم الجمعة الموافق الثلاثين من أكتوبر بعيد ميلاده السادس والستين. وقال «الشوالي»: «على ذكر شهر أكتوبر، يحتفل محمود الخطيب (بيبو) أسطورة الأهلي ورئيس النادي بعيد ميلاده». ويتقدم برشلونة على اليوفي بملعب الأخير بهدف دون رد عقب مرور 35 دقيقة من عمر المباراة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,877

تعافي 99,084

وفيات 6,222

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