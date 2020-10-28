شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة باتريس كارتيرون بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أصيب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك والحالي للتعاون السعودي بفيروس كورونا.
كما طال الفيروس الثنائي وليد عبد الله وعبد العزيز الدوسري، نجمي فريق التعاون، وسيتم عزلهما عن الفريق حتى تماثلهما للشفاء من الفيروس.
وكان كارتيرون قد وقع على عقود انتقاله للتعاون السعودي في سبتمبر الماضي عقب رحيله المفاجىء عن القيادة الفنية للزمالك.
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