شكرا لقرائتكم خبر عن ألميريا يفوز على كاستيلون بهدفين في دوري الدرجة الثانية الإسباني ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق نادي ألميريا الفوز على نظيره كاستيلون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير بمنافسات الجولة التاسعة من الدوري الاسباني للدرجة الثانية.

سجل هدفي ألميريا سيرنا وفيلالبا مع الدقيقتين 43 و46 من عمر المواجهة، بينما سجل جورجي لوكاس الهدف الوحيد لأصحاب الأرض مع الدقيقة 61.

الفوز رفع رصيد ألميريا في جدول ترتيب «السكوندا» للنقطة 10 في المركز الثالث عشر من 7 مباريات فقط، بينما جمد من رصيد كاستيلون عند النقطة الثامنة في المركز السابع عشر.