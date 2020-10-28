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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توخيل: الفوز على باشاك شهير جيد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020
أكد المدرب الألماني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي توماس توخيل أن فريقه لم يظهر بالمتسوى المطلوب بالرغم من الفوز على إسطنبول باشاك شهير التركي، بدوري أبطال أوروبا.
وفي حديث له، قال توخيل: "كانت النتيجة جيدة، وهذا أمر مؤكد، ولكن عندما يتعلق الأمر بكيفية الفوز، يمكننا أن نفعل ما هو أفضل، دخلنا المباراة بقوة، وافتقرنا إلى الإيقاع، كان يجب أن نكون أكثر عدوانية على المرمى سمحنا لهم بفتح المباراة، لقد لعبوا الكرة بسهولة".
واضاف: "كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، إنها ليست واحدة من أفضل مبارياتنا، لقد ظهرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني عن الشوط الأول، نحن نمر بفترة صعبة ولكن علينا أن نحافظ على قوتنا الذهنية".
واختتم: "باشاك شهير فريق جيد حقًا، لديهم مدرب شاب وناجح، لقد التقينا قبل غلطة سراي من تركيا، كان لديهم مدرب على جانب الملعب لم يفعل شيئًا سوى الصراخ".
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