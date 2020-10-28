بيراميدز: تركي آل الشيخ لا يملك أي حصة باسمه بين مستثمري النادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

أوضح ​بيراميدز​ في بيان رسمي أن رئيس هيئة الترفيه ​السعودية​، ​تركي آل الشيخ​ لا صلة له بالنادي منذ أن أنهى علاقته به في الموسم الماضي.



وجاء فيي البيان: "بيراميدز أولا وأخيرا هو نادي مصري ويهدف إلى المساهمة في تطوير ورفعة الكرة المصرية والنادي به عدد كبير من المستثمرين على رأسهم سالم الشامسي".

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وأضاف: "تؤكد إدارة نادي بيراميدز أن المستشار تركي آل الشيخ لا يملك أي حصة باسمه بين مستثمري النادي وأن علاقته انتهت تماما منذ نهاية الموسم الماضي".

وختم البيان: "مع انتقال ملكية النادي لصالح الإدارة الحالية برئاسة الشامسي والذي يبذل جهدا ضخما مع الإدارة التنفيذية لوضع بيراميدز في مكانة لائقة والمنافسة على جميع البطولات".