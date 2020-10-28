- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيراميدز: تركي آل الشيخ لا يملك أي حصة باسمه بين مستثمري النادي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020
أوضح بيراميدز في بيان رسمي أن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ لا صلة له بالنادي منذ أن أنهى علاقته به في الموسم الماضي.
وجاء فيي البيان: "بيراميدز أولا وأخيرا هو نادي مصري ويهدف إلى المساهمة في تطوير ورفعة الكرة المصرية والنادي به عدد كبير من المستثمرين على رأسهم سالم الشامسي".
وأضاف: "تؤكد إدارة نادي بيراميدز أن المستشار تركي آل الشيخ لا يملك أي حصة باسمه بين مستثمري النادي وأن علاقته انتهت تماما منذ نهاية الموسم الماضي".
وختم البيان: "مع انتقال ملكية النادي لصالح الإدارة الحالية برئاسة الشامسي والذي يبذل جهدا ضخما مع الإدارة التنفيذية لوضع بيراميدز في مكانة لائقة والمنافسة على جميع البطولات".
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز: تركي آل الشيخ لا يملك أي حصة باسمه بين مستثمري النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.