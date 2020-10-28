"الشهري" ينضم لثنائي النصر المصاب بفيروس "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن ظهور حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بين صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.



وانضم يحيى الشهري، إلى ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المصابين بفيروس كورونا وليدعبدالله وعبدالعزيز الدوسري، والذين اثبتت الفحوصات إصابتهما ايضًا بالفيروس.

يذكر أن نادي النصر، كان قد فاز أمام نظيره الأهلي أمس الثلاثاء، بهدفين لهدف، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.