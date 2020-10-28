شكرا لقرائتكم على الطريقة الإنجليزية.. الأهلي يحتفل بدرع الدوري في حضور جماهيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجأ مسئولو النادي الأهلي بالتنسيق مع شركة بريزنتيشن الراعية لطريقة مبتكرة لحضور الجماهير في مواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ، والتي تشهد استلام الفريق الأحمر لدرع الدوري العام، وذلك على الرغم من إقامة المباراة بدون جماهير منعاُ لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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وعلم "الخليج 365" أن هناك شاشات كبيرة تم تركيبها في ملعب السلام الذي يستضيف المباراة بطول المدرجات بحيث يتم التواصل مع جماهير الأهلي في منازلهم وكأنهم يحضرون المباراة بشكل مباشر من ملعب اللقاء كما يحدث أحياناً في الدوري الأنجليزي، وتظهر الجماهير على شاشات التلفزيون وكأنهم في الملعب.

ورفض مسئولو الأهلي توجيه الدعوة لحسام عاشور قائد الفريق السابق لحضور احتفالية تسلم درع الدوري وذلك على خلفية الأزمة التي حدثت بين الطرفين وهجوم عاشور الذى انتقل مؤخرًا للاتحاد السكندري على إدارة النادي، في الوقت الذي وجه مسئولو الأهلي الدعوة لمؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق السابق لحضور الاحتفالية، حيث ترغب الإدارة الحمراء في تكريم مؤمن زكريا بعد تعرضه لأزمة صحية تسبب في ابتعاده عن ممارسة كرة القدم، إلا أن الإدارة الحمراء تعتبر الجناح الدولي مؤمن زكريا واحدًا من أهم لاعبي الفريق طوال السنوات الماضية.