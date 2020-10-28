شكرا لقرائتكم باتشيكو يضع اللمسات النهائية لمواجهة الرجاء المغربي في دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى فريق الزمالك مرانا قويا اليوم استعدادا لمباراة الرجاء المغربى المقرر لها الأاحد المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والتي ستقام علي استاد القاهرة.

وخصص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك فقرة خاصة علي هامش المران اليوم، في كيفية التعامل مع العرضيات ، وانهاء الهجمة بالشكل الأمثل، وشارك في هذه الفقرة بعض لاعبي الفريق ، واشرف عليها باتشيكو بنفسه ومعه مدحت عبدالهادي مدرب الفريق .

وحرص باتشيكو ومعاونوه علي توجيه بعض التعليمات للاعبين، وتصحيح بعض الأمور الفنية المعينة، فيما واصل حازم امام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له ، من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للفترة المقبلة، استعدادا لمباراة الرجاء المقرر لها الاحد المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدورى ابطال افريقيا.

في نفس السياق، وضع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني برنامجا تأهيليا لعمر السعيد مهاجم الزمالك، يؤديه بالجمانيزيوم علي هامش المران اليوم بملعب النادي وذلك من أجل تجهيزه بشكل قوي استعدادا للمرحلة المقبلة.

فيما أنتظم الثلاثي يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود علاء وعبدالله جمعة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وشارك الثلاثي في جزء من تدريبات الكرة، وفقاً للبرنامج الموضوع لهم، بالتنسيق بين الجهاز الفني والطبي للفريق، تمهيداً للمشاركة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

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وخضع الثلاثي خلال الفترة السابقة لبرنامج تأهيلي وعلاجي ، بسبب الإصابات المختلفة التي عانوا منها ، كما عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة فنية و تحفيزية مع اللاعبين على هامش مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها الاحد المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدورى ابطال افريقيا.

وتحدث باتشيكو مع اللاعبين في بعض النقاط الفنية ، كذلك تناقش معهم في امور خططية ومهام خاصة تؤدى داخل الملعب ،كما شدد المدرب في حضور معاونيه على مواصلة العمل بقوة ، والاستعداد القوي ، والتركيز فقط في التدريبات وليس أي شئ آخر مؤكدا على أن هذه المرحلة هامة وحاسمة ، في مشوار الفريق ، في تحقيق هدف الفوز في اللقاء القادم أمام الرجاء المغربي، ومن ثم الوصول للنهائي وتحقيق البطولة .

وأشاد المدير الفني بالروح القتالية العالية لدي اللاعبين في مواصلة العمل ، والإصرار على تحقيق الهدف مضيفا أن الجميع لديه الفرصة وبقوة للتواجد خلال الفترة المقبلة ، شرط مواصلة العمل بقوة والتركيز .

وخاض لاعبو الزمالك البدلاء والذين لم يشاركوا بلقاء الاسماعيلي الأخير بالدوري الممتاز ، تقسيمة قوية في جزء من الملعب ، بنهاية المران المقام بملعب النادي اليوم، وحرص مدحت عبدالهادي وكوستا مدربا الزمالك علي الاشراف علي هذه التقسيمة ، وتصحيح بعض الأمور الفنية ، وذلك بمتابعة من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني.

واكتفي باتشيكو بخوض باقي اللاعبين الذين شاركوا بلقاء الإسماعيلي ، الفقرات الفنية والتكتيكية والتأهيلية ، علي ان يقوموا بأداء بعض التدريبات بالجمانيزيو، وفاز الزمالك على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف في الجولة 34 للدوري والتي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي.