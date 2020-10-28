شكرا لقرائتكم المصرى يتعاقد مع مصطفى سلطان صانع ألعاب نادى مصر 3 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية، مع مصطفى سلطان صانع ألعاب نادى مصر الهابط لدورى القسم الثانى بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب مع ناديه بالرغم من هبوطه للمظاليم لمدة ثلاثة مواسم.

ويحاول على ماهر المدير الفنى للمصرى بناء فريق جديد للنادى البورسعيدى يكون قادرا على الصمود والعودة للمنافسة على المربع الذهبى والمشاركة مرة أخرى بالبطولات القارية.

من ناحية أخرى أبلغ أحمد ياسر إدارة المصرى البورسعيدى برغبته فى الرحيل عن النادى نهاية الموسم بعد العقوبات الأخيرة التى وقعها عليه على ماهر المدير الفنى للفريق بسبب اختراقه الحظر الإعلامى الذى فرضه المدير الفنى على اللاعبين خلال الفترة الماضية، بسبب رغبته فى زيادة التركيز فيما بينهم، فى ظل الموقف الذى كان يعيشه الفريق من الصراع على البقاء بالدورى.

وطالبت إدارة المصرى اللاعب بضرورة إحضار عرض رسمى من أحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه، شريطة أن يليق به وبالنادى، خاصة أنه مرتبط بتعاقد رسمى ولا يحق له الرحيل إلا بموافقة مجلس الإدارة.

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يذكر أن علاقة أحمد ياسر وصلت لطريق مسدود مع على ماهر فى ظل السياسة التى يتبعها الأخير مع لاعبى الفريق سواء الانضبطاية أو السلوك خارج الملعب أو عبر صفحات السوشيال ميديا، وهو ما لم يعجب اللاعب الذى يعيش حياته عبر المواقع والصفحات الإلكترونية.

وكان على ماهر فرض 100 ألف جنيه غرامة على اللاعب لاختراقه الحظر الإعلامى، وأكد للاعبين أن هناك غرامة تصل إلى 250 ألف جنيه حال تناول أى خبر يخص شئون الفريق عبر صفحات الميديا دون العودة للجهاز الفنى.