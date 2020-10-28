شكرا لقرائتكم الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يلغي بطولتي إفريقيا للناشئين والشباب بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد برئاسة البنيني منصور أريمو، الاتحاد المصري للعبة بإلغاء بطولتي أفريقيا للناشئين والشباب التي كان من المقرر إقامتهما خلال شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أن منتخب مصر للناشئين والشباب هو بطل قارة أفريقيا وحامل لقب البطولتين الماضيتين على حساب المنتخب التونسي والتي أقيمت في المغرب العام الماضي.

كما أخطر الإتحاد الدولي لكرة اليد نظيره المصري بموافقته على استكمال المراحل الأخيرة بدوري المحترفين للموسم الماضي المعلق حاليا وينتهي يومي ١٢و ١٣ نوفمبر المقبل بالقوائم القديمة لجميع الأندية.

وتم اتخاذ القرار من قبل الإتحاد الدولي بعد سلسلة من المناقشات بين نظيره المصري بعد موسم إستثنائي تجمدت فيه الرياضة العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا وترتب على أثاره أزمات كثيرة في جميع الدوريات الأوروبية والعالمية وهو ما حدث في دوري المحترفين على سبيل المثال من بدء الموسم الجديد قبل إنتهاء الموسم الماضي المعلق حاليا بمرحلتين أخيرتين تنتهي بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم ١٣ من الشهر المقبل.

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وحرص اتحاد اليد على التعامل بشفافية في هذا الموضوع الشائك وأخذ الفتوى من الاتحاد الدولي لتأمين قراره والخروج بشكل قانوني يضمن الحيادية أمام جميع الأندية التي تقدمت بعدد من الشكاوي في هذا الشأن.

على صعيد أخر، أرسل الإتحاد اليوناني لكرة اليد خطابا لنظيره المصري يعتذر فيه عن عدم الحضور إلى القاهرة لمواجهة المنتخب الوطني لكرة اليد لإقامة مباراتين وديتين التي كان من المقرر إقامتهما يومي الجمعة والأحد المقبلين ضمن إستعدادات منتخب الفراعنة لخوض غمار بطولة العالم للرجال التي تنظمها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتي ٣١ من يناير العام المقبل .

وأفاد خطاب إعتذار الإتحاد اليوناني بأن إصابة أبرز لاعبي المنتخب اليوناني دومبريس تشارالامبوس وهو من نادي AEK الذي يضم ٦ لاعبين من عناصر المنتخب اليوناني أصيبوا جميعا بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد المصابين بالمنتخب اليوناني سبعة لاعبين ويجب أن يخضعوا جميعا للحجر الصحي لمدة أسبوع على أقل تقدير مما يتعذر معه السفر إلى مصر في الوقت الحالي خاصة وأن اليوم الأربعاء عطلة رسمية في اليونان ويتعذر عمل مسحات ال PCR اللازمة للكشف عن بقية اللاعبين .

واختتم الاتحاد اليوناني خطابه بالإعتذار لمنتخب مصر لعدم حضوره الذي تسبب في خيبة أمل كبيرة لتعذر إقامة المواجهتين الوديتين بين المنتخبين المصري واليوناني .

يذكر أن اتحاد كرة اليد كان يجهز ٤ مباريات ودية خلال النصف الأول من نوفمبر المقبل أمام اليونان ثم منتخب البحرين في إطار تجهيز منتخب الفراعنة لمونديال مصر بعدما تم إلغاء ١٨ مباراة ودية ورسمية أمام منتخبات غالبتها من أوروبا كان مخطط إقامتها لتجهيز الفريق ضمن خطة الإعداد لبطولة العالم ولكنها جميعا تم إلغاؤها بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم منذ بداية العام الجاري وحتي الأن .