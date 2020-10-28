تشيلسي يضرب كراسنودار الروسي برباعية خارج الأرض بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:
عاد تشيلسي لمعرفة طريق المرمى بتحقيق فوز كبير خارج الأرض على حساب مضيفه كراسنودار الروسي بنتيجة 0-4 في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء على ستاد كوبان.
ورفع تشيلسي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، وبقى كراسنودار بنقطة واحدة، فيما سيلعب ضمن نفس المجموعة إشبيلية أمام رين.
وحصل تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 13 من عمر المباراة بعد عرقلة مدافع كرانسودار لتيمو فيرنر في منطقة الجزاء.
وتولى جورجينيو تسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 14 من عمر المباراة لترتطم في القائم الأيمن للمرمى الروسي وثم حارس المرمى دون قصد ويبعدها الدفاع.
وتقدم تشيلسي عن طريق هودسون أودوي في الدقيقة 37 من عمر المباراة بعدما حصل على الكرة من كاي هافرتز، فسدد الانجليزي الشاب كرة اصطدم في الحارس الذي لم يسيطر على الكرة ودخلت الشباك.
وضاعف فيرنر النتيجة من ركلة جزاء لصالح تشيلسي في الدقيقة 76، بعدما سدد الكرة بقوة على يمين حارس المرمى الذي لم يتمكن من التعامل معها نظرًا لقوتها وسرعتها.
وقتل حكيم زياش آمال كراسنودار في العودة بالهدف الثالث في الدقيقة 80، حيث حصل على الكرة من فيرنر داخل منطقة الجزاء وسددها أرضية ليسجل أول أهدافه من تشيلسي في دوري الأبطال.
واختتم بوليسيتش مهرجان الأهداف بالتسجيل في الدقيقة 90 بعدما حصل على عرضية أرضية من الجانب الأيمن عن طريق هودسون أودوي أسكنها الشباك بشكل رائع.
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