أربعاء الأبطال.. يوفنتوس 0 -1 برشلونة.. ديمبلي يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة برشلونة ويوفينتوس عند العاشرة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل برشلونة: نيتو، رونالد أراخو، كليمنت لينجليه، سيرجي روبيرتو، جوردي ألبا، ميراليم بيانيتش، فرانكي دي يونج، بيدري، عثمان ديمبلي، أنطوان جريزمان، ليونيل ميسي.

وجاء تشكيل يوفنتوس: تشيزني، دانيلو، ليوناردو بونوتشي، ديمرال، كوادرادو، بينتانكور، أدريان رابيو، كييزا، كولوسيفسكي، باولو ديبالا، ألفارو موراتا.

وانتظروا تغطية لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

انطلاق المباراة:

Advertisements

بداية سريعة للمباراة بفرصة خطيرة لبرشلونة بدأت بتسديدة للاعب بيانيتش من خارج منطقة الجزاء تصدى لها تشيزني حارس يوفنتوس ثم وصلت لجريزمان الذي سددها قوية لكن القائم الأيمن.

مرت 10 دقائق وسط سيطرة من قبل لاعبي برشلونة دون أي خطورة على المرمى باستثناء فرصة بيانيتش وجريزمان في الدقيقة 3.

الدقيقة 14: عثمان ديملبي يتقدم لبرشلونة بهدف.

الدقيقة 16 يوفينتوس كاد يرد سريعاً بهدف سجله موراتا ولكن ألغاه الحكم بداعِ التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

انتهاء الشوط الأول وانتظروا تغطية لأحداث الشوط الثاني فور بدايته.