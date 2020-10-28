بي بي سي: فيفا يهدد رئيس كاف بالحظر بسبب شبهة فساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

بات الملجاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يواجه خطر الإيقاف من الاتحاد الدولي لكرة القدم لخرقه قواعد الأخلاق.

ونشرت شبكة "بي بي سي" تقريراً عن أحمد أحمد وإمكانية حظره دولياً ومنعه من المشاركة في الأنشطة الرياضية بسبب خرق قواعد الأخلاق الموضوعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وياتي ذلك بعد إعلان أحمد أحمد نيته الترشح لفترة رئاسية جديدة للاتحاد الإفريقي بعد أن قاربت فترته الأولى على الانتهاء.

ويدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم أمر أحمد أحمد، ومن المقرر أن تصدر الغرفة القضائية بـ"فيفا" قراراها في نهاية شهر نوفمبر الجاري.

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وفي حالة صدور قرار بحظر أحمد أحمد سيكون ترشحه لرئاسة كاف أمراً مستبعداً نظراً لأنه سيتعين عليه اجتياز اختبار الأهلية لدى الفيفا أولاً.

وذكرت شبكة "بي بي سي" أن الاتهامات الموجهة لرئيس كاف تتعلق بالجدل المُثار مؤخراً حول شركة "تاكتيكال ستيل" الفرنسية المهتمة بتصنيع الأدوات الرياضية والتي يديرها صديق أحمد القديم.

وقدمت شركة صديق أحمد أحمد معدات وملابس رياضية إلى "كاف" في عام 2017 بعد إلغاء صفقة الشراكة مع شركة "بوما"، وهو ما يشير إلى تهمة فساد لرئيس كاف.

صفقة بوما كانت أقل بمبلغ 250 ألف دولار، لكن الصفقة مع شركة "تاكتيكال ستيل" تمت مقابل ما يزيد عن مليون دولار مقابل 22 ألف قطعة بدلاً من 15 ألفاً.

وسبق لأحمد أحمد أن نفى تلك الاتهامات ووصفها بالخبيثة والخاطئة تماماً، وأرجع أسباب نشرها إلى أن الهدف من خلالها هو التشهير بسمعته دولياً.