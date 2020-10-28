بعد تصريحات تركي آل الشيخ.. بيراميدز يصدر بيانا رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا للرد على تصريحات تركي آل الشيخ مالك النادي السابق، ورئيس هيئة الترفيه بالسعودية.

وكان تركي طالب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، النادي بتوضيح انقطاع علاقته بالإدارة، مضيفا: "مش صح اللي بتعمله يا ممدوح عيد.. إذا عملت حاجة وأنت مقتنع فيها واجه الناس ما تستخدموش اسم تركي آل الشيخ إلى الآن فيما تقومون به في داخل نادي بيراميدز... أدعو الأخ سالم الشامسي لحسم الموضوع".

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وجاء بيان بيراميدز كالتالي:

"نادي بيراميدز أولا وأخيرًا هو نادي مصري ويهدف إلى المساهمة في تطوير ورفعة الكرة المصرية، وأن يكون له تأثير إيجابي في مجال الاستثمار الرياضي وادخل مصرنا الحبيبة، والنادي به عدد كبير من المستثمرين على رأسهم معالي سالم الشامسي

وتؤكد إدارة بيراميدز أن المستشار تركي آل الشيخ لا يملك أي حصة باسمه بين مستثمري النادي وأن علاقته انتهت تماما منذ نهاية الموسم الماضي ومع انتقال ملكية النادي لصالح الإدارة الحالية برئاسة معالي سالم الشامسي والذي يبذل جهدا ضخما مع الإدارة التنفيذية لوضع بيراميدز في مكانة لائقة والمنافسة على جميع البطولات".