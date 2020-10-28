وزارة الرياضة: يحق للزمالك الاستئناف على قرار مركز التسوية والتحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ حسام زايد:

صرحت الإدارة القانونية بوزارة الشباب والرياضة أن الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق لسنة 2019 من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري والقاضي بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من آثار، غير نهائي وغير واجب النفاذ لحين استنفاذ طرق الطعن المقررة قانونًا.

وذكرت الإدارة القانونية بوزارة الشباب:"ومن ثم فلا وجوب لتنفيذه لحين فوات المدة القانونية للطعن عليه أو استنفاذ طرق الطعن، ويحق لنادى الزمالك خلال المدة القانونية الطعن على حكم مركز التسوية والتحكيم الذى صدر اليوم الأربعاء بشأن لائحة النظام الأساسي للنادى وذلك وفقاً لأحكام لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري".

وتابعت الإدارة:"الأمر الذى تفسره الإدارة القانونية بالوزارة بأنه بمجرد اتخاذ نادي الزمالك إجراءاته القانونية للطعن على الحكم سيتم وقف التنفيذ بشكل فورى، طبقاً للائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري".

وتحرص وزارة الشباب والرياضة على التواصل حالياً مع كافة الأطراف المعنية لمتابعة كافة التفاصيل الخاصة بالحكم الصادر بشأن نادى الزمالك حفاظاً على كيان النادى وكافة مفرداته وفرقه ولاعبيه أخذاً بعين الاعتبار فريق كرة القدم والذى تحرص الوزارة على تماسكه وإبعاده عن أية مشكلات أو مؤثرات خارجية في ظل خوضه لمنافسات البطولة الأفريقية .