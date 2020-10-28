وجيه عزام يعقد إجتماعاً مع مدير بطولة العالم للمضمار 2021

عقد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصرى ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للمضمار 2021 اجتماعا مع اليك لينفرنا مدير البطولة والذى تم اختياره لادارة البطولة لما له من خبرات سابقة عالية وايمن سالم المدير التنفيذى ولفيف من قيادات الاتحاد ورؤساء اللجان لبحث عمل اللجان وتحديد المهام. سابقة عالية وايمن سالم المدير التنفيذى ولفيف من قيادات الاتحاد ورؤساء اللجان لبحث عمل اللجان وتحديد المهام. وشدد لينفرنا على الالتزام بالمواعيد والعمل الجاد من اجل اظهار البطولة بالشكل المشرف واللائق لمصرنا الحبيبة. والعمل الجاد من اجل اظهار البطولة بالشكل المشرف واللائق لمصرنا الحبيبة. وتفقد الدكتور وجيه عزام المقر المخصص للجان بالمبنى واشاد به كما وجه الشكر والتقدير لمعالى وزير الشباب الدكتور اشرف صبحى على دعمه وتذليله للصعاب لانجاح هذا الحدث الدولى.

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