الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية يناقش خطة الاستعداد للمرحلة المقبلة

عقد اليوم الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم النسائية بقيادة الكابتن احمد رمضان اجتماعا بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بحضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية لمناقشة كافة الترتيبات والاستعدادات للمرحلة المقبلة، وذلك استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية .

حضر الاجتماع أعضاء الجهاز الفني مصطفي منير المدرب العام وعبد الرحمن محمد المدرب المساعد وعزة ابو الخير المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي وعثمان احمد مدير المدير الاداري والدكتور مهند محمد مجدي طبيب المنتخب والدكتور محمد عصمت مخطط أحمال والدكتورة الاء احمد علي اخصائي

العلاج الطبيعي ومريم الرويني اداري المنتخب.

واستعرض المدير الفني ومعاونيه خطة الاعداد للمنتخب الأول للسيدات ومنتخب تحت 20 سنة للانسات بداية من شهر نوفمبر المقبل حتي شهر يونيو 2021.

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وقرر المدير الفني للمنتخب، إقامة معسكر مفتوح يبدأ 7 نوفمبر المقبل وينتهي يوم 30 نوفمبر، يتخلله راحة كل أربعة أيام وسيتم خلاله استدعاء 72 لاعبة من الدوري العام 36 لاعبة للمنتخب الأول و36 لاعبة لمنتخب تحت 20 سنة بهدف انتقاء العناصر المتميزة لتحديد القوام الأساسي للمنتخب في الفترة المقبلة كما سيتم إقامة معسكر مغلق بداية

من 17 ديسمبر حتي 21 ديسمبر للمجموعة التي تم انتقائها يتخلله بعد المباريات الودية مع فرق ناشئين أولاد بهدف إكساب اللاعبات القوة والاحتكاك والمهارة . واكد أحمد رمضان أنه يسعي لزيادة عدد الجرعات التدريبية للاعبات وخوض عدد كبير من المباريات الودية المحلية والدولية لرفع المستوي البدني و الفني من خلال التنسيق مع الأجهزة الفنية بالأندية .

وشدد احمد رمضان علي ضرورة خوض خمس مباريات ودية دولية أمام منتخبات أفريقية وعربية لتوفير الاحتكاك الدولي بالإضافة إلي إقامة دورة عربية بين منتخب مصر وبعض المنتخبات العربية .

واثنت الدكتورة سحر عبد الحق علي خطة الاعداد التي وضعها الجهاز الفني وأشارت إلي إنها تولي اهتماما كبيرا بمنتخب الكرة النسائية و تسعي لتوفير كل متطلبات المنتخب مشيرة إلي أن الجهاز الفني وضع خطة إعداد جيدة ستساعد اللاعبات على النهوض بمستواهم..