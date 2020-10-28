تشيلسي يضرب كراسنودار برباعية ويحتل صدارة مجموعته بدوري الأبطال

أنتهت أحداث مبارات تشيلسي الإنجليزي وكراسنودار الروسي باربعة أهداف نظيفة للبلوز في شباك نظيره الروسي بالمباراة التي أقيمت على ملعب كوبان ستاديوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

شهدت المباراة تألق واضح من كلا الفريقين، ولكن سرعان ما قام كالوم هودسون أودوي بخطف هدف التقدم في الدقيقة ال37 من الشوط

الأول، وهذا بعد أن أهدر جورجينيو لاعب تشيلسي ركله جزاء في الدقيقة ال13 من أحداث الشوط الأول ، وأنتهي الشوط الأول بهدف من الإنجليزي مقابل لاشئ من نظيره الروسي .

وجاء الهدف الثاني من ركله جزاء في الدقيقة ال76 من أحداث الشوط الثاني بأقدام اللاعب تيمو فيرنر

نجم فريق تشيلسي بعد أداء شوط رائع من كلا الفريقين .

وسجل الثالث في شباك كراسنودار اللاعب حكيم زيياش في الدقيقة ال80 من زمن الشوط الثاني، وإستمرت المباراة بتألق كلا الفريقين حتي جاء الهدف الرابع الذي سدده كريستيان بوليسيتش لاعب الفريق الإنجليزي في شباك كراسنودار بالدقيقة ال90 من زمن المباراة .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي عند النقطة الرابعة ويحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة، بينما توقف رصيد كراسنودار عند نقطة وحيدة في المركز الأخير .