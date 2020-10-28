يلا شوت حصري مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم 28 أكتوبر 2020

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسبانى، وأندريا بيرلو مدرب يوفنتوس الإيطالى، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية المقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد 2020-2021.

ويبدأ برشلونة أمام يوفنتوس بالتشكيل التالى..

نيتو في حراسة المرمى، كليمونت لينجليت، رونالد أراوخو، جوردي ألبا، سيرجى روبيرتو، بيانيتش ، دي يونج، بيدري، جريزمان، ديمبلى، ليونيل ميسي.

وجاء تشكيل يوفنتوس ضد برشلونة، كالتالى..

تشيزني في حراسة المرمى - كوادرادو - ديميرال - بونوتشي - دانيلو - كولوسيفسكي - بينتانكور - رابيوت - كييزا - موراتا - ديبالا.

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ويغيب عن صفوف يوفنتوس ضد برشلونة، العديد من النجوم أبرزهم النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو بعد إيجابية مسحة كورونا الأخيرة، وجورجيو كيلليني قائد السيدة العجوز والهولندى ماتياس دي ليخت وأليكس ساندرو على الترتيب للإصابة.

ويتصدر برشلونة، ترتيب المجموعة السابعة من دورى أبطال أوروبا، بفارق الأهداف عن يوفنتوس،

الذى يتساوى معه برصيد 3 نقاط، بعد فوز البارسا في الجولة الأولى على فريق فرينكفاروزي المجرى، بنتيجة 5-1، بينما فاز اليوفى، على فريق دينامو كييف الأوكرانى، بثنائية نظيفة، ثم يأتي دينامو كييف وفرينكفاروزي بالمركز الثالث والرابع على الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وخسر الفريق الكتالونى، لقاء الكلاسيكو، أمام الغريم التقليدى ريال مدريد، بنتيجة 3-1، يوم السبت الماضى، فى الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".