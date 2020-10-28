أعلن محمد مجد، المشرف على الكرة بنادي مصر المقاصة ، رحيله عن منصبه. وكتب مجد عبر بيان رسمي:" الحمد لله في كل الأحوال انهيت خدمتي في شركة مصر للمقاصة ان كنت اخطات في بعض الأمور ذلك من نفسي وان كنت اصبت ذلك توفيق من عند الله خالص الأماني لكافة الزملاء بالتوفيق ونسال الله حسن الخاتمة". الأحوال انهيت خدمتي في شركة مصر للمقاصة ان كنت اخطات في بعض الأمور ذلك من نفسي وان كنت اصبت ذلك توفيق من عند الله خالص الأماني لكافة الزملاء بالتوفيق ونسال الله حسن الخاتمة". ويستعد مسؤولو المقاصة لبيع حقوق رعاية النادي لإحدى الشركات في الأسابيع القادمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد مجد يرحل عن منصب المشرف على الكرة بالمقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.