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باريس سان جيرمان يتخطى عقبة باشاك شهير بثنائية في دوري الأبطال

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تخطى فريق باريس سام جيرمان عقبة باشاك شاهير التركي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد ستين ايمك لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة لكرة القدم .

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول والذي شهد إصابة النجم البرازيلي وخروجه من أرض الملعب،

حيث اضطر المدرب توماس توخيل لاستبداله لعدم تفاقم إصابته، وانتهى بالتعادل السلبي .

وفي الشوط الثاني كشر فريق العاصمة الفرنسية عن أنيابه ونجح في اقتناص هدفين عن طريق اللاعب مويس كين جاء الأول في الدقيقة 64 والثاني بالدقيقة 79 من عمر المباراة ليحصل الفريق

الباريسي على أول 3 نقاط بدور المجموعات .

بهذه النتيجة يحصل باريس سان جيرمان على أول 3 نقاط في البطولة وذلك بعد الخسارة على يد مانشستر يونايتد بالجولة الأولى، ويبقى باشاك شاهير بدون نقاط في المركز الأخير بالمجموعة .

ودخل العملاق الفرنسي للمباراة بالتشكيل الأتي :

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حارس المرمى: نافاس                           

خط الدفاع : كورزاوا - كيمبمبي - ماركينيوس - فلورينزي

خط الوسط: دانيلو - هيريرا - ديماريا

خط الهجوم: نيمار - كين – مبابي       

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