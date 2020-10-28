تعيين "توسكيتس" رئيساً للجنة المؤقتة لتسيير نادي برشلونة

تعيين رجل الأعمال والخبير الاقتصادي كارلاس توسكيتس رئيسا للجنة المؤقتة لتسيير نادي برشلونة حتى موعد انتخابات الرئاسة.

وأعلن برشلونة على موقعه الرسمي تولي كارليس توسكيتس رئاسة اللجنة المؤقتة لتسيير النادي حتى موعد انتخابات الرئاسة المقبلة.

ويعد توسكيتس من أقدم المسيرين في النادي الكتالوني، حيث عُين أمينا عاماً للمال وهو في السابعة والعشرين من العمر، وكان يُنظر إليه كرئيس مرتقب للنادي في العديد من المناسبات. هذا ولن يكون بإمكان اللجنة التي يرأسها توسكيتس اتخاذ أي قرارات استراتيجية، بل فقط الاضطلاع بالتسيير اليومي للنادي والإشراف على الانتخابات المقبلة.

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