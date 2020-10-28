شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مرشحين يستعدون للمنافسة على رئاسة «برشلونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعل السباق على رئاسة فريق برشلونة الإسبانى مبكرًا، بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادى ومجلس إدارته بالكامل فى بيان رسمى مساء أمس الأول، ومن المقرر أن تُجرى انتخابات رئاسة برشلونة خلال فترة لا تقل عن 40 يومًا وبحد أقصى 90 يومًا، بعد إعلان استقالة جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته من رئاسة النادى، قبل إجراء الاستفتاء على سحب الثقة منهم.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، أن هناك 5 مرشحين يتنافسون على رئاسة برشلونة لخلافة جوسيب ماريا بارتوميو، وأعلنوا بالفعل ذلك، ويأتى بالإضافة إليهم آخرون يعتزمون التقدم بأوراقهم لخوض سباق الانتخابات على رئاسة الفريق الكتالونى، لكنهم لم يعلنوا حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن الـ5 المرشحين الذين أعلنوا خوضهم السباق على رئاسة برشلونة هم: فيكتور فونت، تونى فريسكا، جوردى فارى، أوجستى بينيديتو، ولويس فرنانديز.

أما الأسماء التى تسعى للتقدم بأوراقها للترشح فى انتخابات رئاسة برشلونة، فهم: إميلى روسو نائب الرئيس السابق، خوان لابورتا، وتشافى فيلاجوانا، ورجلا الأعمال جوردى روش وخوان روسيل.

كان فيكتور فونت يحضر ترشيحه لرئاسة برشلونة منذ سنوات، ولديه مشروع جاهز للظهور فى المقدمة عندما يبدأ السباق الانتخابى، وقدم مشروعه لفريق الكرة بالاعتماد على نجمه السابق تشافى هيرنانديز، المدير الفنى الحالى للسد القطرى.

وبالنسبة لتونى فريكسا، فهو منافس يرغب فى رئاسة البلوجرانا منذ 2015، ويعمل منذ ذلك الحين على مشروع للالتزام به فى حالة الوصول لرئاسة النادى.

أما أوجستى بينديتو، الذى سبق له الترشيح فى انتخابات عامى 2010 و2015، فقد أكد أيضًا ترشحه للمرة الثالثة لخلافة بارتوميو، ومنذ بضعة أسابيع كان يجند فريقه لخوض السباق.

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فيما يعد جوردى فارى- صاحب حملة سحب الثقة من بارتوميو ومرشح سابق فى عام 2015 - من الأسماء القريبة من تولى المهمة فى المرحلة المقبلة.

وأخيرًا، رجل الأعمال لويس فيرنانديز، الذى يعتمد على شهرته وتواجد اسمه فى بعض الملفات المتعلقة ببرشلونة فى السنوات الأخيرة، ويستعد للكشف عن برنامجه بعد إعلان اعتزامه خوض الانتخابات.