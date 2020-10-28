شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يؤكد انتهاء علاقة تركي آل الشيخ بالنادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر نادي بيراميدز بيانًا، مساء اليوم الأربعاء، أكد خلاله انتهاء علاقة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك النادي السابق مع النادي بعد بيعه لرئيس النادي الحالي سالم الشمسي.
وجاء البيان كالتالي:
نادي بيراميدز أولا وأخيرا هو نادي مصري ويهدف إلى المساهمة في تطوير ورفعة الكرة المصرية وأن يكون له تأثيرا إيجابيا في مجال الاستثمار الرياضي داخل مصرنا الحبيبة، والنادي به عدد كبير من المستثمرين على رأسهم معالي سالم الشامسي.
وتؤكد إدارة نادي بيراميدز أن المستشار تركي آل الشيخ لا يملك أي حصة باسمه بين مستثمري النادي وأن علاقته انتهت تماما منذ نهاية الموسم الماضي ومع انتقال ملكية النادي لصالح الإدارة الحالية برئاسة معالي سالم الشامسي والذي يبذل جهدا ضخما مع الإدارة التنفيذية لوضع بيراميدز في مكانة لائقة والمنافسة على جميع البطولات.
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