شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول تعليق من لاعب الهلال الجديد "لوسيانو فييتو" بعد وصوله إلى الرياض (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020 وصل لاعب الهلال الجديد، الأرجنتيني لوسيانو فييتو، إلى مدينة الرياض صباح اليوم (الأربعاء)، تأهبًا للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

Advertisements وعلق فييتو عبر مقطع فيديو من خلال حساب الهلال الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "جماهير الهلال.. أنا سعيد بوجودي هُنا". وكان نادي الهلال قد تعاقد مع اللاعب لوسيانو القادم من نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي لمدة 3 مواسم مقبلة.

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