فيتو يحضر للهلال بكلابه الثلاثة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل المحترف الجديد لفريق الهلال، الأرجنتيني لوسيانو فيتو، حالة لم يسبق حدوثها في تاريخ المحترفين الأجانب بالملاعب السعودية، وذلك عندما حضر إلى الرياض فجر أمس بطائرة خاصة قادما من البرتغال مصطحبا معه كلابه الثلاثة.

وصاحبت حضور فيتو للسعودية تغطيات مختلفة من وسائل إعلام أجنبية، خاصة صحيفة ole الأرجنتينية التي سلطت الضوء على اللاعب لحظة وصوله الرياض، قبل أن يخضع للحجر الصحي فترة 48 ساعة تسبق التحاقه بتدريبات فريقه الجديد.

وذكرت الصحيفة أن فيتو يعشق تربية الكلاب وأحضر معه إلى الرياض 3 كلاب عبر الطائرة الخاصة التي أقلته إلى هناك، اثنان منهم في ذراعيه والثالث مع أحد مساعديه.

وعلى مستوى العالم هناك عدد من نجوم الكرة يعشقون تربية الحيوانات الأليفة خاصة الكلاب، حيث يظهرون بها في الميادين العامة وخلال مناسباتهم العائلية، بل يصل الأمر ببعضهم إلى إحضارها للملاعب في المباريات التي يشاركون بها.

نجوم يعشقون تربية الكلاب

نيمار داسيلفا قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان، امتلك كلبا من فصيلة »لبرادو«، حيث يتنقل معه في كل مكان، كما يحرص على تعليمه مهارات خاصة.

كريستيانو رونالدو أيضا يمتلك لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس حاليا كلبا من فصيلة »لبرادو«، ويتميز كلبه بالسرعة الكبيرة.

ليونيل ميسي يمتلك قائد برشلونة كلبا من نوع »فرنش ماستف« الذي يشببه من حيث تميزه في المناورة والمراوغة.

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سيرجو راموس كما هي شخصيته في الملعب، يمتلك قائد ريال مدريد كلبا عدوانيا وشرسا من نوع »بيرسا كناريو«.

أليكس سانشيز يمتلك لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا وانتر ميلان الإيطالي حاليا كلبا من نوع »جولدن«، الذي دربه على تنفيذ عدد من الحركات، كإخراج لسانه في بعض المواقف.

توماس مولر يمتلك لاعب بايرن ميونخ الألماني كلبين من نوع »لبرادو«.

أنطوان جريزمان لدى لاعب برشلونة حاليا وأتلتيكو مدريد سباقا كلب من فيصلة »بول دوج« يحرص دائما على اصطحابه معه، خاصة في المباريات الصعبة كتميمة حظ.

أحمد حسام ميدو عندما كان لاعبا بتوتنهام الإنجليزي ظل يحرص على اصطحاب كلبه من نوع »جريت دان« الذي يعرف بأنه كلب العظماء، كونه يستطيع التأقلم مع صاحبه بسهولة، كما يتناول في الوجبة الواحدة ما لا يقل

عن 2 كجم من اللحم.