اخبار الرياضه

فيتو يحضر للهلال بكلابه الثلاثة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر فيتو يحضر للهلال بكلابه الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - سجل المحترف الجديد لفريق الهلال، الأرجنتيني لوسيانو فيتو، حالة لم يسبق حدوثها في تاريخ المحترفين الأجانب بالملاعب السعودية، وذلك عندما حضر إلى الرياض فجر أمس بطائرة خاصة قادما من البرتغال مصطحبا معه كلابه الثلاثة.

وصاحبت حضور فيتو للسعودية تغطيات مختلفة من وسائل إعلام أجنبية، خاصة صحيفة ole الأرجنتينية التي سلطت الضوء على اللاعب لحظة وصوله الرياض، قبل أن يخضع للحجر الصحي فترة 48 ساعة تسبق التحاقه بتدريبات فريقه الجديد.

وذكرت الصحيفة أن فيتو يعشق تربية الكلاب وأحضر معه إلى الرياض 3 كلاب عبر الطائرة الخاصة التي أقلته إلى هناك، اثنان منهم في ذراعيه والثالث مع أحد مساعديه.

وعلى مستوى العالم هناك عدد من نجوم الكرة يعشقون تربية الحيوانات الأليفة خاصة الكلاب، حيث يظهرون بها في الميادين العامة وخلال مناسباتهم العائلية، بل يصل الأمر ببعضهم إلى إحضارها للملاعب في المباريات التي يشاركون بها.

نجوم يعشقون تربية الكلاب

داسيلفا قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان، امتلك كلبا من فصيلة »لبرادو«، حيث يتنقل معه في كل مكان، كما يحرص على تعليمه مهارات خاصة.

أيضا يمتلك لاعب السابق ويوفنتوس حاليا كلبا من فصيلة »لبرادو«، ويتميز كلبه بالسرعة الكبيرة.

ليونيل يمتلك قائد كلبا من نوع »فرنش ماستف« الذي يشببه من حيث تميزه في المناورة والمراوغة.

Advertisements

سيرجو راموس كما هي شخصيته في الملعب، يمتلك قائد ريال مدريد كلبا عدوانيا وشرسا من نوع »بيرسا كناريو«.

أليكس سانشيز يمتلك لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا وانتر ميلان الإيطالي حاليا كلبا من نوع »جولدن«، الذي دربه على تنفيذ عدد من الحركات، كإخراج لسانه في بعض المواقف.

توماس مولر يمتلك لاعب بايرن ميونخ الألماني كلبين من نوع »لبرادو«.

أنطوان جريزمان لدى لاعب برشلونة حاليا وأتلتيكو مدريد سباقا كلب من فيصلة »بول دوج« يحرص دائما على اصطحابه معه، خاصة في المباريات الصعبة كتميمة حظ.

أحمد حسام ميدو عندما كان لاعبا بتوتنهام الإنجليزي ظل يحرص على اصطحاب كلبه من نوع »جريت دان« الذي يعرف بأنه كلب العظماء، كونه يستطيع التأقلم مع صاحبه بسهولة، كما يتناول في الوجبة الواحدة ما لا يقل

عن 2 كجم من اللحم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيتو يحضر للهلال بكلابه الثلاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا