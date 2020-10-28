شكرا لقرائتكم خبر الجولة الثالثة للدوري.. الرائد والتعاون ضيفان على الباطن والقادسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتفق 4 فرق في طموحاتها وسعيها لتحقيق الفوز عندما تخوض اليوم الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي تستمر حتى الأحد المقبل، حيث ستشهد قمة عاصفة تتمثل في ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي السبت المقبل.

الباطن والرائد

يحل الرائد ثالث الترتيب برصيد 4 نقاط ضيفا على فريق الباطن صاحب المركز قبل الأخير دون أي نقطة بعد خسارته مواجهتيه السابقتين.

ويسعى مدرب الباطن البرتغالي جوزيه جاريدو لتحقيق فوزه الأول مستندا على مشاركة حارسه الدولي الأوروجوياني مارتن كامبانيا، والمهاجم الأنغولي فابيو ابرو، اللذين سيكونا ركيزتين أساسيتين اليوم، بالإضافة إلى اعتماده على المغربي يوسف الجبلي في صناعة اللعب.

بينما سيعمل مدرب الرائد، الألباني بيسنيك هاسي، لمواصلة عروضه المميزة بعد التعادل أمام الشباب في المباراة الماضية وفوزه الأول على الوحدة في اللقاء الافتتاحي، إذ من المنتظر أن يقتحم التشكيلة المهاجم الصربي نيمانيا نيكولتش بعد تجاوزه فترة الحجر الصحي، بالإضافة لظهور عبدالفتاح آدم للمرة الأولى بعد أن قدم للفريق من النصر بنظام الإعارة، إضافة إلى المغربيين كريم البركاوي ومحمد فوزير.

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القادسية والتعاون

وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، يستضيف القادسية الثامن برصيد 3 نقاط، ضيفه التعاون السادس (4 نقاط)، في مواجهة يهدف من خلالها مدرب القادسية، التونسي يوسف المناعي، لتكرار تفوقه في المباراة الماضية أمام ضمك رغم افتقاده للنيجيري ستانلي أوهاوتشيو الموقوف بالبطاقة الحمراء، إذ سيعمد لاستغلال سرعة الثنائي الكولومبي اسبيريا وكارلوس اندريا في خط المقدمة، وتأمين خط ظهره بالثنائي البرازيلي اديسون داكروز والروماني ميهاي بورديانو.

بينما يدخل مدرب التعاون، الفرنسي باتريس كارتيرون، المنتشي بالفوز في الجولة الماضية على النصر بالأسماء نفسها معتمدا على مهاجمه الأبرز الكاميروني توامبا، وانطلاقات الثنائي الأسترالي ميتشيل ديوك وعبدالله الجوعي في الأطراف، ومن خلفهم الثنائي البرازيلي ساندروا مانويل والبورندي سيدرسك أميسي.