شكرا لقرائتكم خبر ملعب الجامعة مرشح لاستضافة نهائي الكأس والسوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون ملعب جامعة الملك سعود هو الأقرب لاستضافة مباراتي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر، اللتين ستجمعان قطبي مدينة الرياض فريقي النصر والهلال.

وضرب النصر عصفورين بحجر واحد بعد فوزه على الأهلي، حيث تأهل بذلك لنهائي كأس الملك، كما ضمن اللعب على كأس السوبر الذي يجمع بين بطل الدوري (الهلال) وبطل (الكأس أو ثاني الدوري في حالة تكرر اسم الفريق).

ومن المتوقع أن تخاطب شركة الوسائل الفائزة أخيرا بعقد ملعب جامعة الملك سعود، الجهات الرسمية لاستضافة المباراتين، خاصة أن نادي النصر طرف ثابت فيهما، حيث وقعت قبل أيام عقد شراكة بينها وبين نادي النصر، ليكون ملعب الجامعة من نصيب الأخير لمدة 10 سنوات.

ومن المتوقع أن يشهد الشهر المقبل مواجهتين بين الهلال والنصر، الأولى ضمن الدوري، وتحديدا في 21 نوفمبر المقبل، في إطار الجولة الخامسة، على أرضية استاد الملك فهد الدولي ما لم يحدث تعديل على الجولة، وبعدها بأيام يلتقيان بنهائي كأس الملك.

أما اللقاء الثالث بينهما على كأس السوبر فمن المتوقع أن يلعب نهاية يناير أو بداية فبراير، وتحديدا في المدة الفاصلة بين نهاية الدور الأول وبداية الدور الثاني.