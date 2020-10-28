البارالمبية تعود ببطولتين

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وسيعود النشاط ببطولتين تقامان على صالة اللجنة بالرياض، وهما نهائي بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة على الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية، ونهائي بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة من الجلوس، وتستمران لمدة يومين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستأنف اللجنة البارالمبية السعودية اليوم برنامجها الزمني الرياضي الداخلي بعد التوقف خلال المدة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا وسيعود النشاط ببطولتين تقامان على صالة اللجنة بالرياض، وهما نهائي بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة على الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية، ونهائي بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة من الجلوس، وتستمران لمدة يومين.

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