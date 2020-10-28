الاتحاد يعيد بريجوفيتش لبلغراد ويخالص أوفيني

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من جهة أخرى أنهت الإدارة علاقتها بالمدافع البرازيلي برونو أوفيني من خلال توقيع مخالصة مالية معه بعد أن تم تسليمه كامل مستحقاته المالية.وكان أوفيني أصر على عدم تجزئة مستحقاته، رافضا كل المحاولات والمفاوضات الطويلة التي خاضها معه المشرف العام على الفريق الأول، أحمد كعكي.
وفي إطار تحفيز الإدارة للاعبين قبل مواجهة الند التقليدي مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رصدت مكافأة مالية مجزية للاعبين لتجاوز هذه المحطة المهمة، لتكون بداية العودة للانتصارات بعد أن خسر الفريق في الجولة الأولى أمام الاتفاق 1-2، وتعادل في الثانية مع الفتح 2-2.
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