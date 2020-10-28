شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يعيد بريجوفيتش لبلغراد ويخالص أوفيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت إدارة نادي الاتحاد بالتشاور مع الجهاز الفني على مغادرة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الصربي ألكسندر بريجوفيتش إلى مسقط رأسه بالعاصمة الصربية بلغراد، وذلك لبدء برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد تعرضه لإصابة عضلية ستغيبه عن الملاعب نحو أسبوعين، على أن يعود بعدها للالتحاق بتدريبات الفريق عقب الوقوف على حالته الصحية.

من جهة أخرى أنهت الإدارة علاقتها بالمدافع البرازيلي برونو أوفيني من خلال توقيع مخالصة مالية معه بعد أن تم تسليمه كامل مستحقاته المالية.

وكان أوفيني أصر على عدم تجزئة مستحقاته، رافضا كل المحاولات والمفاوضات الطويلة التي خاضها معه المشرف العام على الفريق الأول، أحمد كعكي.

وفي إطار تحفيز الإدارة للاعبين قبل مواجهة الند التقليدي مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رصدت مكافأة مالية مجزية للاعبين لتجاوز هذه المحطة المهمة، لتكون بداية العودة للانتصارات بعد أن خسر الفريق في الجولة الأولى أمام الاتفاق 1-2، وتعادل في الثانية مع الفتح 2-2.